"Errou feio": Tico Santa Cruz faz duras críticas à campanha de Ciro Gomes

247 - Apoiador de longa data de Ciro Gomes (PDT), o vocalista do Detonautas Tico Santa Cruz publicou no Twitter nesta quinta-feira (22) um longo alerta ao político, a quem se referiu como "amigo".

Santa Cruz criticou duramente a campanha de Ciro, que "transcende as críticas relevantes ao PT e demais adversários, partindo para apelações chulas".

Para o artista, Ciro "errou feio" e está tentando buscar votos em um "universo rasteiro".

O cantor fez um apelo para que o candidato volte a ter uma postura 'ponderada'.

Leia na íntegra:

"Querido Ciro Gomes, amigo que fiz em meio a batalhas duras. E por quem tem [sic] apreço, carinho e admiração. Continuo respeitando e defendendo o PND [Projeto Nacional de Desenvolvimento]. Mas quando a gente gosta de alguém e vê essa pessoa tomando caminho errados, cabe a um amigo alertá-lo. Porque aduladoras não fazem isso. Aduladoras, puxa sacos, gente que quer cargo, barganha, não estão preocupados com seu futuro político e para mim você tem um brilhante futuro. Não lhe pediria jamais para retirar sua candidatura, ela é fundamental e democrática. Mas não vou passa [sic] a mão nos seus erros. Quando a gente gosta de alguém, a gente cuida. E ver que você partiu para uma postura bélica que transcende as críticas relevantes ao PT e demais adversários, partindo para apelações chulas, não posso permitir como amigo. Se tem que te aplauda, estou aqui para dizer amor [sic] amigo... Você estagnou, e ainda corre o risco de perder futuros eleitores, porque afinal de contas essa não será sua última eleição! Você tem vigor, é forte, preparado e inteligente. Mas errou feio a mão. Como seu amigo estarei ao seu lado, no futuro e como seu amigo preciso te alertar… Essa estratégia está furada, não vai dar em nada, vai afastar gente com [sic] eu que não compactua com esse universo rasteiro onde você foi buscar votos. Você é maior que isso. Perder com dignidade é muito melhor, que perder com desespero e pirraça. Gosto de você e vou lutar para que você retome aquele Ciro, ponderado, inteligente, e que dialoga em alto nível. Esse Ciro de hoje, não conseguiram mais do que ser usado por bolsonaristas para lhe atacar a candidatura do seu adversário e dar trela para Maluco. Infelizmente não chegando ao segundo turno [sic], mas isso não significa destruir o legado que estamos construindo há tempos. Pense nisso com o carinho de quem te quer bem! Minha vinda não está ganha, até porque enquanto o Demônio Estiver no poder, estamos apenas sobrevivendo! Com de no seu nom senso [sic] e carinho! E pela amizade que construímos é que estou aqui cuidando de você e do seu lindo futuro, mas para isso você precisa admitir que estou [sic] a estratégia! Rogo que uma lu [sic] te ilumine e que volte para o nosso lado! Estarei aqui para te abraçar. Mas não se se omitir no 2º turno ou continuar atacando aqueles que sempre estiveram ao seu lado por sua capacidade incrível de fazer leituras sem medo dessa corja a quem você pede votos, e é desprezado agora! Volte por [sic] seu berço e vamos construir um futuro juntos! O Brasil precisa do seu PND. Desculpem os erros de digitação, escrevi este texto emocionado".

Aduladoras, puxa sacos, gente que quer cargo, barganha, não estão preocupados com seu futuro político e pra mim você tem um brilhante futuro. Não lhe pediria jamais pra retirar sua candidatura, ela é fundamental e democrática. Mas não vou passa a mão nos seus erros. September 22, 2022

Você estagnou, e ainda corre o risco de perder futuros eleitores, porque afinal de contas essa não será sua última eleição! Você tem vigor, é forte, preparado e inteligente. Mas errou FEIO a mão. Como seu amigo estarei ao seu lado, no futuro e como seu amigo preciso te alertar… — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 22, 2022

Gosto de você e vou lutar pra que você retome aquele Ciro, ponderado, inteligente, e que dialoga em alto nível. Esse Ciro de hoje, não conseguiram mais do que ser usado por Bolsonaristas pra lhe atacar a candidatura do seu adversário e dar trela pra Maluco. — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 22, 2022

Com de no seu nom senso e carinho! E pela amizade que construímos é que estou aqui cuidando de vc e do seu lindo futuro, mas pra isso você precisa admitir que estou a estratégia!

Rogo que uma lu te ilumine e que volte pro nosso lado!

Estarei aqui pra te abraçar — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 22, 2022

Volte por seu berço e vamos construir um futuro juntos! O Brasil precisa do seu PND — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) September 22, 2022

