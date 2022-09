Tico Santa Cruz declara apoio a Lula e diz que Ciro terá sua chance em 2026

Apoie o 247

247 - Famoso apoiador de Ciro Gomes (PDT), o vocalista do Detonautas Tico Santa Cruz declarou na tarde deste sábado (17) voto no ex-presidente Lula.

Ele destacou a necessidade de derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno e afirmou que Ciro terá uma nova chance de disputar o comando do país em 2026. "Trabalharemos mais 4 anos sim. Ciro Gomes 2026 é logo ali e vamos nos esforçar para que ele tenha sua chance. Agora precisamos dar fim a esse regime de ódio e sofrimento. Resolver no 1º turno. O voto útil no Lula é o caminho para encerrar esse ciclo de tragédias".

O artista comparou o Brasil a um paciente "em estado gravíssimo" que precisa de atendimento urgente. "Se há um paciente em estado gravíssimo e temos como salvá-lo agora, porque esperar mais 30 dias. Isso não nos exime da responsabilidade de tratá-lo, acompanhá-lo e cobrar que o tratamento seja eficiente. Mas nos permite pegar fôlego para seguir na luta pela vida".

Ele ainda esclareceu não estar deixando para trás seu apoio a Ciro. "Não estou deixando de lado o projeto que acredito. Também não estou assinando cheque em branco. Seguirei atento, como sempre estive e crítico. Não aguento mais tanta violência, miséria, fome. Tanta vergonha. Você aguenta? Repito: Não precisa fazer o L, nem desfilar de toalha, nem tirar foto abraçado e sorrindo com o Lula. No silêncio da cabine, você, seu coração e sua consciência podem resolver isso dia 2 de outubro! Vamos lá resolver! Meu voto será para isso! Chega! Sou Ciro, mas vou de Lula no 1º turno. E mantenho meu respeito máximo a Ciro Gomes e terá em mim um aliado para o PND [Projeto Nacional de Desenvolvimento] até que a gente consiga chegar na Presidência na próxima oportunidade. Está aqui meu compromisso com essa eleição!".

