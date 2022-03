Mostra de cinema russo é adiada em SP após ação militar na Ucrânia

Na 8ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, estão títulos inéditos no Brasil, como "Vladivostok". O evento traria celebrações dos 200 anos do escritor Fiódor Dostoiévski edit

247 - A 8ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, que aconteceria em São Paulo entre os dias 10 e 23 de março, foi adiada nesta quinta-feira (3), por causa da ação militar da Rússia na Ucrânia. Na programação estão títulos inéditos no Brasil, como "Vladivostok". O evento traria celebrações dos 200 anos do escritor Fiódor Dostoiévski e do centenário do cineasta Yuri Ozerov.

A Mosfilm exibiria 16 filmes no Cinesesc nesta oitava edição. O evento é uma parceria entre o cinema do Sesc São Paulo, a CPC-UMES Filmes e a embaixada da Rússia no Brasil.

Em consequência da ação militar, a indústria cinematográfica tem feito boicotes à Rússia. Disney, Warner e Sony anunciaram que não exibirão seus próximos lançamentos nos cinemas do país até que o presidente Vladimir Putin ponha um fim aos ataques contra a Ucrânia. A Netflix paralisou suas produções em solo russo.

