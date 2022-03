Netflix se recusa a transmitir canais de TV russos

Todos os principais serviços de streaming com lucro no país são obrigados por lei a incluí-los em sua plataforma edit

RT - A gigante de streaming norte-americana Netflix não cumprirá uma lei russa que exige que todos os provedores de conteúdo de vídeo com mais de 100.000 visualizações diárias adicionem 20 canais de TV abertos à sua plataforma. "Dada a situação atual, não temos planos de adicionar esses canais ao nosso serviço", disse um porta-voz da Netflix à Variety na segunda-feira (28).

O site de notícias de entretenimento chamou o pacote necessário de "canais de propaganda" e afirmou que um deles era "Spa, um canal operado pela Igreja Ortodoxa Russa". O canal religioso a que se referia chama-se Spas, que significa "Salvador" na Igreja eslava. Os dois pacotes que compõem o conjunto obrigatório incluem ainda vários canais de entretenimento, um canal de desenhos animados para crianças e um canal de música.

A Netflix chegou na Rússia há mais de um ano. Sua subsidiária russa foi adicionada à lista oficial de provedores de conteúdo no final de dezembro, após pressão que seus concorrentes colocaram no regulador de mídia RKN. O serviço teve dois meses para cumprir as regras sobre os 20 canais obrigatórios, com o prazo expirando nesta terça-feira (1).

Ao contrário de muitas outras empresas ocidentais que se comprometeram a parar de fazer negócios na Rússia devido à operação militar em andamento contra a Ucrânia, a Netflix continuará a fornecer serviços aos assinantes russos, "enquanto monitora a situação de perto", informou a Variety.

