O que é alopecia? Esposa de Will Smith sofre com doença que foi o alvo da piada de Chris Rock no Oscar

247 - Após Will Smith dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022 na noite deste domingo (27), por conta do comediante fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa do ator, a doença "alopecia" tornou-se um dos assunto mais comentados nas redes.

O que é alopecia?

Existem diferentes tipos de alopecia e, no caso de Jada, ela enfrenta a alopecia areata, que é causada por uma doença autoimune, quando o sistema imunológico do corpo passa a atacar os folículos capilares. Segundo a Sociedade Brasildeira de Dermatologia (SBD), cerca de 2% da população mundial é acometida por esse tipo da condição. Em mulheres, a perda dos fios ocorre principalmente na região central da cabeça.

O grau da alopecia varia de acordo com cada pessoa, podendo causar também a eliminação dos pelos de todo o corpo, incluindo os pelos faciais, como barba, sobrancelhas e cílios – cenário que ocorre em casos mais graves. Outro tipo comum de alopecia é a androgenética, também conhecida como calvície, e se trata de uma forma de queda de cabelo geneticamente determinada. "A doença se desenvolve desde a adolescência, quando o estímulo hormonal aparece e faz com que, em cada ciclo do cabelo, os fios venham progressivamente mais finos", define a SBD.

Existem ainda a alopecia de tração, que pode ser causada por penteados que puxam os fios de maneira muito intensa, chegando a remover as raízes; a alopecia total, com a perda de cabelo e pelos; a alopecia senil, que está ligada a perda de cabelo pela idade; a alopecia seborreica, provocada pela dermatite seborreica; entre outros casos mais raros que podem ocorrer.

