Denzel Washington acalma e aconselha Will Smith após ator dar tapa no rosto de Chris Rock (vídeo)

Metrópoles - A cena do tapa do ator Will Smith no comediante Chris Rock foi tão inesperada, que muitas pessoas, dentro e fora do palco do Oscar 2022, ficaram na dúvida se o momento havia sido real ou se era uma encenação.

O clima, pelo jeito, ficou tenso mesmo. Um detalhe que adiciona seriedade ao momento é o fato de o ator Denzel Washington ter ido acalmar Smith durante o intervalo comercial.Ao faturar o prêmio de melhor ator, o Will falou sobre a conversa. “Denzel [Washington] me disse há alguns minutos. ‘Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar'”, falou.

Vídeos que circulam no Twitter mostram o momento em que Will Smith é puxado de lado e confortado por Denzel Washington e Tyler Perry, que fazem um gesto para que ele ignore.Will parece enxugar as lágrimas dos olhos enquanto volta ao lugar em que estava, ao lado de Jada Pinkett Smith, com Denzel confortando Jada e a representante de Will ao seu lado.

Entenda

O clima esquentou no Oscar 2022 no momento em que o comediante Chris Rock subiu ao palco para apresentar uma das categorias da premiação mais cobiçada do cinema.

Num tom ácido, como de costume, o ator fez uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, que não agradou ao marido dela, Will Smith.Chris Rock fez uma brincadeira, dizendo que Jada estava careca para estrelar “G.I. Jane 2”, em uma referência ao que seria uma sequência do filme “Até o Limite da Honra”, que em inglês tem o título “G.I. Jane”. Na obra, Demi Moore está careca para viver a protagonista.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2 — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz — Movies (@moreoffilms) March 28, 2022

