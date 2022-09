Roger Waters: "Bolsonaro é um porco fascista convicto"

Apoie o 247

247 - O músico Roger Waters, da lendária banda Pink Floyd, voltou a criticar Jair Bolsonaro (PL) , afirmando que "se trata de um porco fascista convicto", desta vez em entrevista à coluna da Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Contrário ao chefe do Executivo brasileiro desde antes da eleição de 2018, o vocalista afirma ter visto, de longe, a "bagunça pavorosa" que o governo fez durante a crise de Covid-19 no país. Além disso, disse ter "lido muito sobre as coisas que Bolsonaro diz. Ele é um porco fascista convicto, como sabemos."

Sobre as eleições deste ano, Waters, que defende o voto no ex-presidente Lula (PT) , afirmou: "Devemos nos unir em solidariedade a todos no Brasil, pois esperamos que a maioria das pessoas acredite na democracia, no Estado de Direito e nos direitos humanos. Queremos mostrar nosso desdém absoluto por neofascistas como Bolsonaro."

Perguntado sobre a origem de seu posicionamento político e sua consciência social, o músico disse que deve isso ao seu pai, soldado comunista morto na II Guerra, e à mãe, que o encorajou a estudar, ler muito e 'fazer a coisa certa'. "E você tentar fazer a coisa certa não é votar em Bolsonaro. Não tem como você sequer pensar na porra da ideia de que apoiar um idiota como Bolsonaro pode ser uma coisa boa. É tão evidente que é um gosto terrível", complementou.

Ainda neste mês, Roger Waters assinou um manifesto internacional contra o golpismo de Bolsonaro . O músico se disse "feliz por ter assinado aquele manifesto" e mencionou Marielle Franco, figura por quem tem admiração : "Desejo ao povo do Brasil toda alegria em sua eleição. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer para persuadir as pessoas para que elas, com amor em seus corações, vão às urnas no dia da eleição para eleger o projeto defendido por Marielle Franco, eu o farei."

