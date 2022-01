Zé de Abreu e secretário de Incentivo à Cultura discutem no Twitter

Apoie o 247

247 - O ator Zé de Abreu e o secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciuncula, protagonizaram um bate-boca no Twitter neste domingo (2) sobre a Lei Rouanet.

Zé de Abreu reagiu com um "teu c*" ao tuíte de Porciuncula que disse que “a Lei Rouanet não é caixa eletrônico de artista, apesar do que sua turma tentou fazer com ela. A Lei é para tutelar a cultura nacional, museu, patrimônio histórico, cultura popular e tantas outras atividades que não são a mamata que gostava”.

A outro internauta, que criticou o uso a lei, Zé de Abreu disse: "a lei Rouanet é para isso, imbecil! Para pagar artistas! Ou você acha que é para que? Enfiar no 'koo' de ignorante? Casa uma, são malucos!”.

A arrogância típica dos ignorantes. A Lei Rouanet não é caixa eletrônico de artista, apesar do que sua turma tentou fazer com ela. A lei é para tutelar a cultura nacional, museu, patrimônio histórico, cultura popular e tantas outras atividades que não são a mamata que gostava. https://t.co/AGaT11cwFd — André Porciuncula (@andreporci) January 2, 2022

Porciuncula reagiu com um comentário homofóbico.

Este aí não tira o cu da boca. 😂😂😂😂 https://t.co/KMoBCfZqdy — André Porciuncula (@andreporci) January 2, 2022

