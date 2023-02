Acionistas das Lojas Americanas pedem Lemann, Sicupira e Telles fora da empresa

Apoie o 247

ICL

247 - Cerca de 20 acionistas minoritários da Americanas foram ao Judiciário contra a empresa e pediram aproximadamente R$ 5 milhões. Os empresários querem o afastamento dos acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, mais conhecidos pelo sucesso da Ambev. As Lojas Americanas entraram em recuperação judicial por dívidas de R$ 43 bilhões.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (31) pelo jornal O Estado de S.Paulo, o advogado Daniel Gerber representa os minoritários e disse que a petição pode levar ao bloqueio judicial dos bens de diretores da empresa.

>>> Moraes determina que PF ouça Valdemar em até 5 dias sobre minuta golpista

Na petição, os acionistas minoritários falam na possibilidade de crimes contra o sistema financeiro nacional. “Com este cenário de provável fraude contábil derivada de gestão fraudulenta, os mais de 146 mil acionistas minoritários da Americanas (AMER3) que acreditaram na solidez e na confiabilidade da governança corporativa do Grupo, na competência e honestidade das auditorias realizadas pela empresa PWC (PricewaterhouseCoopers), assim como em todas as informações disponibilizadas aos investidores na central de resultados da empresa, viram seu patrimônio reduzido a pó", mostrou o documento.

Um empréstimo-ponte - o chamado DIP (Debtor in Possession) - seria uma das alternativas mais discutidas internamente na Americanas para salvar a empresa, mas os três acionistas de referência teriam uma parte do custo. Eles têm resistido a colocar dinheiro na companhia.

>>> Cruzeiro suspende Wallace por tempo indeterminado após ele incitar o assassinato de Lula

Não só empresários como também consumidores alertam para consequências das dívidas da Americanas. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont) protocolou nesta segunda-feira uma medida cautelar no qual acusa a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de negligência no caso Americanas. Também pediu bloqueio de bens da firma de auditoria PwC.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.