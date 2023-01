Cruzeiro suspende Wallace por tempo indeterminado após ele incitar o assassinato de Lula

Apoie o 247

247 — O Sada Cruzeiro afastou Wallace por tempo indeterminado, anunciou o clube de vôlei na tarde desta terça-feira, 31, após o atleta, ex-seleção brasileira, fazer uma enquete em suas redes sociais em que falava sobre “dar um tiro” no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências sobre a publicação de Wallace.

Mais cedo, o clube havia feito uma nota nas redes sociais repudiando a atitude do atleta. Em nova nota, o Sada Cruzeiro afirmou:

“A Diretoria da Associação Esportiva e Social SADA repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência e esclarece que NÃO COMPACTUA DE MANEIRA ALGUMA com as recentes publicações do atleta Wallace de Souza em suas redes sociais. Dentro do que cabe ao patrocinador master do Sada Cruzeiro, foi definido o AFASTAMENTO IMEDIATO do atleta por TEMPO INDETERMINADO, e exigidos a plena retratação e pedido público de desculpas. Permanecemos atentos aos desdobramentos legais deste lamentável episódio e novas medidas serão estudadas”.

