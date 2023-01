Paulo Pimenta aciona AGU contra jogador de vôlei Wallace, que pregou assassinato do presidente Lula

No Instagram, o jogador do Cruzeiro e bolsonarista fanático publicou uma enquete perguntando a seus seguidores se eles atirariam "na cara" do presidente Lula edit

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, acionou a Advocacia-Geral da Unão (AGU) contra o jogador de vôlei do Cruzeiro e bolsonarista fanático Wallace Leandro de Souza após o atleta ameaçar de morte o presidente Lula em uma enquete publicada no Instagram.

"Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas", disse Pimenta em sua conta no Twitter.

A postagem de Wallace perguntava a seus seguidores no Instagram se eles dariam "um tiro na cara do Lula" com uma arma do tipo '12'.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) informou que, junto à deputada estadual mineira Beatriz Cerqueira (PT), foi ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Supremo Tribunal Federal (STF) “para abertura de investigação e punição desse ato irresponsável”.

Wallace, que já defendeu as cores da Seleção Brasileira, é um ávido apoiador de Jair Bolsonaro. Uma das mais famosas demonstrações de seu fanatismo aconteceu em quadra, quando fez o número 17 com as mãos. Em outras ocasiões, ele também já foi flagrado comentando em publicações dos filhos de Bolsonaro, agradecendo pelo apoio.

Esta postagem foi feita pelo jogador de vôlei do @sadacruzeiro, e ex-atleta da seleção brasileira, Wallace Leandro em seu Instagram. Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas! pic.twitter.com/2FGzrizpqb — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 31, 2023

