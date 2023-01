Rogério Correia pede demissão de jogador de vôlei que ameaçou matar Lula

“Isso não é atitude de desportista, mas sim de um terrorista”, diz o deputado. Parlamentou entrou com uma representação contra o jogador no MP-MG edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) repudiou a fala do jogador de vôlei Wallace de Souza, do Sada Cruzeiro e ex-seleção, que fez uma ameaça ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua conta no Instagram Wallace promoveu uma enquete ameaçando o presidente Lula de morte.

Em nota, o deputado informou que junto à deputada estadual Beatriz Cerqueira, “já representou no Ministério Público de Minas Gerais e no STF para abertura de investigação e punição desse ato irresponsável”.

O parlamentar disse, ainda, que espera que a diretoria do Sada Cruzeiro demita o jogador. “Ou vão manter esse exemplo de delinquência e desrespeito? Ninguém pode ameaçar a vida alheia, a democracia e sair impune. Quando se ameaça o Presidente da República, se ameaça a democracia e a vontade popular. Isso não é atitude de desportista, mas sim de um terrorista”, finalizou.

