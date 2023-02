Ambev nega rombo tributário de R$ 30 bilhões

Apoie o 247

247 - A Ambev negou nesta quarta-feira (1) que tenha um rombo tributário de R$ 30 bilhões por conta de manobras tributárias na Zona Franca de Manaus. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) fez a denúncia com base em um estudo da consultoria AC Lacerda,.

De acordo com a Ambev, as acusações da CervBrasil não "têm qualquer embasamento". "Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadores de impostos no Brasil", argumentou a empresa, segundo o jornal O Tempo.

A Ambev tem como três de seus acionistas os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Eles também têm ações nas Lojas Americanas, que entrou em recuperação judicial por dívidas de R$ 43 bilhões.

