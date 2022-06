Após Lula defender fim do teto de gastos, Bolsonaro diz que pode mexer "uma coisa ou outra"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (7) que é possível mexer em "uma coisa ou outra" do limite do teto de gastos após o período eleitoral. A afirmação foi feita no dia seguinte à apresentação das diretrizes de governo da chapa formada pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) que prevê, entre outros pontos, a revogação da reforma trabalhista que suprimiu direitos dos trabalhadores.

“Algumas coisas você pode mexer no teto de gastos, como já (houve) propostas da própria equipe do Paulo Guedes. Mas a gente vai deixar para discutir isso para depois das eleições. Você poderia tirar alguma coisa do gasto obrigatório. Você pode ver, nós tivemos excesso de arrecadação no ano passado em 300 bilhões de reais. Não fizemos nada com esse recurso, foi para abater dívida interna. Então uma coisa ou outra você poderia mexer”, disse Bolsonaro em entrevista ao SBT News.

Na apresentação das diretrizes do plano de governo da chapa Lula-Alckmin, divulgada nesta segunda-feira (6), um dos itens destaca que “o trabalho estará no centro de nosso projeto de desenvolvimento. Defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista, a partir da negociação tripartite, que proteja os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça os sindicatos sem a volta do imposto sindical, construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e de aplicativos”.

