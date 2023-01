Apreensão de emails da Americanas atinge Sicupira e filho de Lemann

Apoie o 247

247, com InfoMoney - A Justiça de São Paulo determinou na tarde desta quinta-feira (26) busca e apreensão de e-mails de membros do conselho da Americanas (AMER3) que atingem nomes como o antigo CEO Miguel Gutierrez, e Carlos Alberto Sucupira. Outra pessoa afetada pela investigação é Paulo Alberto Lemann, filho do empresário Jorge Lemann.

Funcionários da área contábil da Americanas e membros do comitê de auditoria também serão alvos das ações da PF.

Sucupira, Jorge Lemann e Marcelo Telles são acionistas da Americanas e, juntos, possuem 31% das ações da companhia, que entrou em recuperação judicial.

A Americanas informou que sua dívida total era de R$ 43,1 bilhões, com 16.300 credores. Mas a lista completa das empresas com valores a receber apresentou números diferentes: R$ 41,2 bilhões devidos a 7.720 credores, o que foi motivo de críticas de quem trabalha no meio jurídico.

No Judiciário, o banco Bradesco conseguiu uma vitória contra as Americanas após a juíza Andréa Galhardo Palma, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinar uma auditoria forense independente na companhia e que será realizada pela empresa de auditoria Ernst & Young, uma das maiores do mercado.

