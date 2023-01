Bradesco derrota Americanas e auditoria independente poderá atingir o patrimônio dos controladores e executivos

Apoie o 247

247 – O banco Bradesco, representado pelo escritório Warde Advogados, obteve uma importante vitória judicial contra a B2W, empresa controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que aplicaram um calote de R$ 43 bilhões nos credores e fornecedores, depois de anos de fraudes contábeis em seus balanços. Em decisão da juíza Andréa Galhardo Palma, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi determinada uma auditoria forense independente, que será realizada pela empresa de auditoria Ernst & Young, uma das maiores do mercado.

A partir da auditoria, será possível apurar qual a responsabilidade dos gestores e dos próprios controladores Lemann, Sicupira e Telles, nesta que é considerada uma das maiores fraudes da história do Brasil. Com a apuração das responsabilidades, será possível bloquear e arrestar os bens dos responsáveis para pagamento dos credores. O trio de "acionistas de referência" das Americanas também controla outras grandes empresas, como Ambev e Burger King, que estão sendo alvo de um escrutínio mais agudo dos credores, em razão da fraude das Americanas que, misteriosamente, não foi captada pela auditoria PwC, uma das maiores do mundo.

Em sua decisão, a juíza jusitfica a auditoria forense, alegando haver "indícios significativos de fraude contábil". Assim como o Bradesco, os trabalhadores também preparam ações contra os bilionários, que mantêm seus patrimônios em paraísos fiscais . No caso do Bradesco, o crédito contra as Americanas supera a cifra de R$ 4 bilhões.

