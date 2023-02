Bacelar defende profissionais comprometidos na diretoria da Petrobrás: "últimos executivos estavam empenhados na destruição"

Apoie o 247

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, comentou a indicação dos cinco novos membros da diretoria da Petrobrás anunciada nesta quinta-feira (2) .

De acordo com a Reuters, os nomes indicados pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, possuem caráter mais "técnico" . Para o coordenador da FUP, no entanto, também são necessários profissionais comprometidos com o projeto de reconstrução da Petrobrás, pois grande parte dos últimos executivos, segundo ele, "estavam empenhados na destruição da companhia".

“Continuaremos a exercer nosso direito de cobrança, seguindo o princípio de autonomia e de independência sindical diante de governos e de patrões, quais sejam eles”, pontuou Bacelar.

O petroleiro reconhece que o novo presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, tem destacado em seu programa de trabalho muitas das propostas defendidas pela FUP, as quais foram ratificadas pelos petroleiros em reunião na semana passada com Prates , na sede da Petrobrás, no Rio, e que já tinham sido apresentadas ao presidente Lula.

“Acompanharemos a gestão de Jean Paul Prates e vamos cobrar permanentemente a implantação dessas propostas”, afirma o dirigente da FUP, reconhecendo, porém, que a tarefa não será fácil: "para que a Petrobrás volte a ser uma empresa integrada, atuando em todo o território nacional e valorizando seus trabalhadores e a indústria nacional, muitas mudanças terão que ser realizadas na companhia”.

Entre as propostas defendidas pela FUP destacam-se: A implementação de uma política de preços de combustíveis que considere os custos nacionais de produção; suspensão dos processos em andamento de privatização de ativos da Petrobrás; aumento da capacidade de refino nacional; desenvolvimento da cadeia de fornecedores nacionais de bens, serviços e de máquinas e equipamentos, contribuindo para o aumento do conteúdo nacional nas encomendas da empresa; revitalização do programa de biocombustíveis, da transição energética.

