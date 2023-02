Jean Paul Prates monta diretoria da Petrobrás com quadros técnicos

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira que Claudio Schlosser, engenheiro químico com mais de 35 anos de experiência na companhia, foi indicado para a Diretoria de Comercialização e Logística da empresa, segundo fato relevante divulgado pela petroleira.

Pela regra atual, o diretor de Comercialização, juntamente com o presidente-executivo e o diretor financeiro são os responsáveis pelas decisões sobre ajustes em preços de combustíveis como gasolina e diesel.

A indicação de Schlosser foi uma das cinco feitas para diretorias pelo novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, segundo fato relevante divulgado pela companhia, que ainda não trouxe o apontado para a diretoria financeira.

Prates, aprovado na semana passada como CEO pelo Conselho de Administração da companhia, vem defendendo o fim da aplicação da paridade de importação para a formação dos preços da petroleira, mas diz que a empresa ainda assim seguirá indicadores internacionais.

Entre as funções já exercidas por Schlosser estão a de gerente-geral das refinarias Revap e Rlam, além de vice-presidente da Petrobras America. Ele também foi gerente executivo de Refino, Petroquímica e Fertilizantes da Petrobras, comandando 13 refinarias e complexos petroquímicos, entre outras unidades.

Conforme comunicado da Petrobras, Prates também apontou o engenheiro mecânico Joelson Falcão, que ingressou na Petrobras em 1987, para a Diretoria de Exploração e Produção (E&P).

Falcão foi gerente de Operação de diversas plataformas e gerente executivo de águas profundas e ultraprofundas. Mais recentemente, atuou na Gerência Executiva de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras.

O engenheiro mecânico Carlos Travassos, também com mais de 30 anos de empresa, foi indicado para ser diretor de Desenvolvimento da Produção da companhia.

Travassos teve passagens nas diretorias de Exploração e Produção e de Desenvolvimento da Produção, com atuação no Brasil e no exterior. Ocupa atualmente a posição de gerente executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia, responsável pela implementação das grandes obras de investimento de capital.

O engenheiro químico William França, que iniciou carreira na empresa em 1988, foi apontado para a Diretoria de Refino e Gás Natural. A experiência profissional de França inclui atuações como gerente de ativo da Refinaria Guillermo Bell/Bolívia e gerente geral das refinarias.

Carlos Augusto Barreto, que atuou em bancos norte-americanos, foi indicado para a Diretoria de Transformação Digital e Inovação.

Barreto foi gerente de Projetos de TI de larga escala em companhias como IBM, Dun & Bradstreet, com implementações em vários em países.

Segundo a Petrobras, as indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia. Em seguida, poderá haver a deliberação do Conselho de Administração da petroleira.

