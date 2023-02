Prates indica cinco nomes para diretoria executiva da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, indicou cinco nomes para compor a nova diretoria executiva da companhia: Claudio Schlosser (comercialização e logística); Carlos Travassos (desenvolvimento da produção); Joelson Falcão (exploração e produção); William França (refino e gás natural); e Carlos Augusto Barreto (transformação digital e inovação).

As indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, encaminhadas para a avaliação do comitê de pessoas e, em seguida, deliberação do conselho de administração.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.