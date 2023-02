"Banco Central não pode estar desconectado da realidade e do projeto eleito pelo povo", diz Gleisi

Presidente do PT cobrou explicações sobre "o fato do juro real no Brasil ser mais do que o dobro da 2ª maior taxa do mundo" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), usou as redes sociais para cobrar explicações do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, sobre a manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano.

"Campos Neto tentou, mas não explicou o básico no Roda Viva. Por que o juro real no Brasil é mais do que o dobro da 2ª maior taxa do mundo? E qual o risco fiscal a temos. Mesmo autônomo, o BC não pode estar desconectado da realidade brasileira e do projeto eleito pelo povo”, postou Gleisi no Twitter.

A postagem de Gleisi faz referência à entrevista concedida por Campos Neto ao Roda Viva, exibida pela TV Cultura na segunda-feira (13). Na entrevista, Campos Neto disse que votará contra a mudança na meta de inflação, o que que mantém implícita a aposta na manutenção da taxa de juros de 13,75% ao ano. Ele também não justificou as razões para manter o patamar dos juros entre os mais elevados do mundo.

No evento de celebração dos 43 anos do PT na segunda-feira, Gleisi disse ser preciso enfrentar o “discurso mercadocrata dos ricos”, em relação ao risco fiscal que, segundo ela, é “uma mentira corroborada pelo BC". "O Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar”, declarou.

