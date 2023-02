Gleisi defende combate à 'mercadocracia' e afirma que BC 'corrobora com mentira dos ricos' sobre risco fiscal

"Eles mentem, e o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro corrobora com a mentira, impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil", disse a presidente do PT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou o evento de celebração dos 43 anos do Partidos dos Trabalhadores, na segunda-feira (13), para criticar a manutenção da taxa de juros básicos em 13,75% ao ano por parte do Banco Central (BC). Ela disse ser preciso enfrentar o “discurso mercadocrata dos ricos”, em relação ao risco fiscal que, segundo ela, é “uma mentira corroborada pelo BC".

“Está na hora de enfrentarmos esse discurso mercadocrata dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira. Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Ainda temos as reservas internacionais, deixadas pelo PT. Eles mentem, e o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro corrobora com a mentira, impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar”, disse Gleisi.

Ainda segundo ela, é preciso “parar de ter medo de debater política econômica, seja ela monetária, fiscal ou cambial e tentar nos acomodar àqueles que querem assim ou pensam assim”. A presidente do PT também ressaltou que “não há acomodação possível diante de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, diante de tantas famílias destruídas pelo desemprego”.

Gleisi ressaltou ser “papel irrecusável do PT, tanto a solidariedade e o apoio quanto o debate crítico e leal das políticas do novo governo, em todas as áreas, inclusive no terreno econômico; debate que setores atrasados e poderosos pretendem interditar, como se fossem senhores absolutos da razão e da técnica”.

Mais cedo, o PT havia aprovado uma resolução orientando as bancadas na Câmara e no Senado a convocar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para prestar esclarecimentos ao Congresso sobre as razões da manutenção da taxa de juros em patamares elevados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.