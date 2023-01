Chanceler da Rússia, Sergey Lavrov afirma que a cúpula do BRICS vai discutir moeda única

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que a moeda única será discutida no final de agosto entre os países membros do BRICS . Além do governo russo, o grupo é formado por outras quatro nações - África do Sul, Brasil, China e Índia.

"Exatamente nessa direção estão surgindo iniciativas sobre a necessidade de se pensar a criação de moedas internas no âmbito do BRICS. Certamente será discutido na cúpula do BRICS, que terá lugar na República da África do Sul no final de agosto e para onde será convidado um grupo de nações africanas, entre as quais, segundo entendi, o Presidente Lourenço", disse o diplomata russo. A declaração foi publicada pela agência Tass.

"Países sérios com respeito próprio entendem muito bem o que está em jogo", observou Lavrov. “Eles veem a dissimulação dos mestres do atual sistema monetário internacional e querem criar seus mecanismos para garantir a sustentabilidade que estaria protegida da diretriz externa”, acrescentou.

Nesta semana, o tema sobre moeda comum teve repercussão na imprensa mundial e nas redes sociais depois que os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernández, iniciaram negociações monetárias.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi ao país vizinho e esclareceu que os dois governos não estão discutindo uma moeda única, como é o caso do euro. "Estamos defendendo uma nova engenharia, que não seja o pagamento em moedas locais, mas que não chegue ao estágio de unificação monetária", disse o titular da pasta.

