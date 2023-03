Gleisi detona Alexandre Silveira: "estelionato eleitoral não pode não"

Presidente do PT criticou o ministro de Minas e Energia, que indicou conselheiros à Petrobrás não alinhados com o programa de campanha do presidente Lula edit

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou duramente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que indicou para a Petrobrás conselheiros fora da lista do Palácio do Planalto e considerados "privatistas" e "entreguistas" por especialistas na área de petróleo. "Eu penso que os indicados do governo têm que seguir o governo. Esse é um problema do ministro Alexandre Silveira. Ele não pode colocar um conselheiro que seja contra o que o presidente falou na campanha. Estelionato eleitoral não pode não. Nós temos que ser firmes. Não tem por que manter essa política de preços da Petrobrás, de dolarização. Não tem por que pagar esses dividendos. Isso é um tapa na cara dos brasileiros. Isso é escorchante. Quem for para a Petrobrás, no conselho, na diretoria, tem que saber isso. Ganhou um presidente que falou isso na campanha. Se a gente tiver uma gasolina mais barata, a gente tem impacto na competitividade e no processo inflacionário", disse ela, em entrevista ao Metrópoles.

Em razão das indicações feitas por Silveira, consideradas uma traição por integrantes do governo Lula, a assembleia de acionistas da Petrobrás foi adiada . De acordo com apuração do 247, o responsável pela indicação conselho "privatista" da Petrobrás foi o advogado Bruno Bianco , ex-advogado-geral da União no governo de Jair Bolsonaro e hoje sócio do banco BTG Pactual. Em pronunciamento nas redes sociais, o ex-senador Roberto Requião cobrou que Alexandre Silveira se demita ou seja demitido .

