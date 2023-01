Lula sinaliza busca de acordo em projeto de gasoduto argentino

"Vamos criar condições para ajudar o gasoduto", disse o presidente brasileiro, que teve um encontro com representantes do governo da Argentina edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode ajudar para investimentos em projetos energéticos da Argentina. O governo argentino busca dinheiro para construção de um gasoduto ligando o campo de Vaca Muerta, um dos principais do mundo, à divisa com o Rio Grande do Sul.

“Empresários brasileiros têm interesse no gasoduto, estão interessados nos fertilizantes que têm na Argentina, no conhecimento científico e tecnológico. Se há interesse e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, eu quero dizer que nós vamos criar condições para ajudar o gasoduto”, disse Lula, que está na Argentina e teve um encontro com o presidente Alberto Fernandez.

>>> Lula pede desculpas ao povo argentino pelas "grosserias" do "genocida" Bolsonaro

De acordo com o presidente brasileiro, é preciso uma relação "de paz, produtiva" entre os dois países.

Em seu discurso, Lula destacou também a importância da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (Celac) para a integração do continente latino-americano. Lula pediu que a Venezuela e Cuba sejam tratados com "carinho" - os dois países sofrem retaliação dos Estados Unidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.