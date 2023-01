Brasil formaliza volta à Celac

Apoie o 247

ICL

247, com agências internacionais — A Argentina recebeu nesta quinta-feira a carta formal pela qual o Brasil oficializa seu retorno à Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (Celac), de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Argentina. O Ministro das Relações Exteriores argentino, Santiago Cafiero, recebeu a carta do embaixador brasileiro Reinaldo José de Almeida Salgado.

O Brasil retorna ao Celac após a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 16 de janeiro de 2020, de suspender sua participação no órgão. Com a volta do Brasil, o órgão conta mais uma vez com 33 membros.

A Celac reúne quase todos os membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), com exceção dos Estados Unidos e Canadá, mas conta com a presença de Cuba. Foi uma iniciativa do então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2010.

A próxima cúpula acontecerá no dia 24 de janeiro em Buenos Aires, evento que contará com a presença de Lula, que chegará à Argentina no dia 23 de janeiro para ter uma reunião bilateral com o presidente argentino Alberto Fernández.

Brazil 🇧🇷 has formalized its reincorporation to CELAC before the Foreign Minister of Argentina, Santiago Cafiero.



Brazil's ambassador delivered a letter that formalizes the return of his country to the Community of Latin American and Caribbean States. pic.twitter.com/tNZSCgqgX2 January 12, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.