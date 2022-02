Lula: "vender a Eletrobrás é se desfazer do patrimônio público para enriquecer ainda mais os ricos"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (22) à Rádio Passos FM, de Minas Gerais, novamente se disse "totalmente contra" a venda da Eletrobrás.

>>> Dilma: "venda da Eletrobrás é assalto ao povo"

Ele ressaltou que a empresa, além de garantir empregos e o fornecimento de energia elétrica para a população brasileira, garante que a conta de luz não aumente de maneira desordenada. "Não há nenhuma necessidade de vender um patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro e com dinheiro do povo brasileiro, e uma empresa que pode ser a reguladora do sistema elétrico do país, não permitir o abuso dos aumentos da energia que estamos vivendo hoje no Brasil. Por isso sou contra a privatização da Eletrobrás".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Lula se posiciona contra venda da Eletrobrás e pede que empresários sérios não embarquem no esquema

"Os empresários que tiverem juízo, é importante contar até 10 antes de fazer a locura de comprar a Eletrobrás a preço de banana. O aconteceu no TCU foi um abuso, liberar a venda da Petrobrás. O governo não sabe administrar, só sabe destruir e vender. É importante que os trabalhadores do setor se manifestem, façam protestos, mandem carta aos deputados, porque deveria passar pelo menos por um referendo ou uma discussão dentro do Congresso, coisa que o governo não quer fazer. A gente ainda tem tempo de fazer pressão", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista destacou que a venda da estatal implicará em mais desemprego. "Vender a Eletrobrás a preço de banana, como eles querem vender, é se desfazer do patrimônio público para enriquecer ainda mais os mais ricos. O resultado disso será o desemprego, mais redução de salários, mais trabalho intermitente e mais trabalhadores fazendo bico, porque não vão ter emprego seguro como têm em uma empresa como a Eletrobrás. Por isso sou totalmente contra".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE