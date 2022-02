Lula se posiciona contra venda da Eletrobras e pede que empresários sérios não embarquem no esquema

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou, nesta quarta-feira (16), os empresários brasileiros para não apoiarem a privatização da Eletrobras, após o Tribunal de Contas da União (TCU) dar o primeiro aval, nessa terça-feira (15), para a entrega da empresa à iniciativa privada.

"Eu espero que os empresários sérios que querem investir no setor elétrico brasileiro não embarquem nesse arranjo esquisito que os vendilhões da pátria do governo atual estão preparando para a Eletrobrás, uma empresa estratégica para o Brasil, meses antes da eleição", escreveu o petista no Twitter.

O TCU aprovou a proposta por 6 votos a 1. O ministro do TCU Vital do Rêgo e afirmou que "nenhum país cuja matriz elétrica possua hidroeletricidade como parte significativa [caso do Brasil] privatizou seu setor elétrico".

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também criticou, nessa terça, a privatização da Eletrobras e destacou que recorrerá ao Judiciário para impedir a iniciativa do governo Jair Bolsonaro.

