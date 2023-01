Ministro do Trabalho confirma salário mínimo de R$ 1.302 até pelo menos maio

Apoie o 247

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assegurou que o salário mínimo, atualmente em R$ 1.302, não será reajustado até pelo menos maio deste ano, à medida que o governo federal busca recuperar a economia.

Segundo o ministro, um grupo de trabalho, que terá prazo de 90 dias, discutirá a política de valorização do salário mínimo. "Neste momento, o salário mínimo vale R$ 1.302. O despacho é: estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a politica de valorização do salário mínimo. Igualmente, como aconteceu em 2005 e 2006, junto, visita o valor do presente ano. Esse trabalho que vai resultar se o salário mínimo de R$ 1.302 vai ser para o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Essa é a definição de hoje. Hoje é R$ 1.302 e maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que vamos construir", disse o ministro.

O grupo de trabalho foi instituído pelo presidente Lula nesta quarta-feira (18). O petista se reuniu com cerca de 500 sindicalistas no Palácio do Planalto.

O presidente Lula defende que o valor seja reajustado com base no crescimento do PIB, enquanto a equipe de transição propôs o valor em R$ 1.320 e sindicalistas pediram que o valor seja elevado para R$ 1.343.

