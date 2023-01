Trabalho por aplicativo beira a escravidão, diz Luiz Marinho

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, comparou a situação de trabalhadores de aplicativos com a de escravos.

"Nós acompanhamos a angústia dos trabalhadores de aplicativos, que muitas vezes têm que trabalhar 14h, 16h por dia para poder levar pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, beira o trabalho escravo", disse Marinho, durante cerimônia com representantes de centrais sindicais realizado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na terça-feira (17), motoentregadores tiveram a primeira reunião com o governo federal, representado pelo secretário de economia solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Gilberto Carvalho. Segundo o presidente da Amabr (Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil), Edgar Francisco da Silva, o governo reconheceu a necessidade de legitimar os entregadores na discussão de regras para os aplicativos.

A paralisação de entregadores programada para o próximo dia 25 foi supensa.

Na quinta-feira (19), em Brasília, está prevista uma outra reunião das centrais com o ministro Marinho, da qual devem participar representantes do Conselho Nacional dos Sindicatos de Motoentregadores.(Com informações da Folha de S. Paulo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.