"Foi uma tentativa de golpe. Não sei se Bolsonaro mandou, mas ele tem culpa", diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) condenou mais uma vez nesta quarta-feira (18), durante encontro com líderes de centrais sindicais em Brasília, os atos golpistas às sedes dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro. De acordo com o presidente, os ataques terroristas foram conduzidos por "gente preparada". Lula apontou a culpa de Jair Bolsonaro (PL) no episódio.

“Eles não se contentaram. Depois da nossa posse maravilhosa, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. O que houve aqui foi uma tentativa de golpe, uma tentativa de golpe com gente preparada. Eu não sei se o ex-presidente mandou, o que eu sei é que ele tem culpa, porque ele passou quatro anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira e instigando que o povo tinha que estar armado para poder garantir a democracia".

Lula finalizou exaltando a democracia. “A gente garante com cultura, com livro, com debate, com educação, com comida, com emprego. Não adianta falar em democracia para o povo se ele fala ‘eu quero saber quem é que vai me dar comida’. O povo não gosta de viver de favor, o povo gosta de viver às custas do seu trabalho. E é isso que o Estado tem que ter preocupação de fazer”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.