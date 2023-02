Procon multa as Lojas Americanas em R$ 11 milhões por não entregar produtos e descumprir ofertas

Apoie o 247

ICL

247 - O Procon-MG multou as Lojas Americanas em R$ 11 milhões por "descumprir ofertas, cancelar compras e não entregar produtos adquiridos por consumidores" pelo site da empresa. O órgão do governo mineiro calculou a multa após reclamações de clientes feitas entre janeiro de 2020 a janeiro de 2022. A Americanas tem dívidas avaliadas entre R$ 43 bilhões e R$ 47 bilhões. A companhia entrou em recuperação judicial.

De acordo com o jornal O Globo, o Procon de Minas Gerais disse entender que a Americanas tem "lesado a coletividade" e precisa "evitar a reiteração de infrações futuras", com o objetivo de "preservar o funcionamento normal do mercado consumidor", como prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

>>> Juiz do Rio não cumpre ordem judicial, favorece bilionários das Americanas e causa perplexidade no mercado financeiro

Em crise, a Americanas demitiu empregados terceirizados na última terça-feira (31) nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre (RS) e São Paulo.

A empresa tem três acionistas principais - Jorge Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Eles também são acionistas da Ambev, que teria um rombo tributário avaliado em cerca de R$ 30 bilhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.