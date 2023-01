Questão da oferta de crédito barato "entrou na ordem do dia", diz Haddad após reunião com banqueiros

Apoie o 247

247 - Após participar de um encontro promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta terça-feira (31), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a necessidade de melhorar ambiente do sistema de crédito no Brasil, afirmando que a questão da oferta de crédito barato "entrou na ordem do dia". A informação é do portal Metrópoles.

“A questão do crédito entrou na ordem do dia. Estamos com uma taxa de juros de 13,75% ao ano e uma preocupação com uma eventual retração do crédito no Brasil", afirmou o ministro, acrescentando que "temos uma agenda rápida para o crédito no país: sistema de garantias, diminuição do spread e melhoria do ambiente de concorrência, para que haja mais crédito barato no Brasil".

Haddad alertou que “o crédito caro é um grande impedimento para o crescimento econômico e impede os negócios”. Vale lembrar que, com juros altos, os bancos dificultam o acesso a empréstimos pois avaliam que há maior risco de inadimplência; desta forma, tanto os investimentos quanto o consumo diminuem e a economia fica travada.

Além disso, o ministro da Fazenda anunciou que o programa Desenrola, para renegociação de dívidas, deve ser apresentado em fevereiro, pois já está em fase final de elaboração: “o Desenrola já vem sendo discutido com os bancos desde a segunda semana de janeiro. Vai ser apresentado na semana que vem ao presidente Lula e deve ser lançado em fevereiro".

