'Tenho sinergia na pauta social, estava pronta para essa área. Fui parar na economia', diz Tebet ao tomar posse

Ministra contou que, na ocasião do convite, alertou Lula: "nesta pauta nós temos divergências". Segundo Tebet, "ele simplesmente me ignorou, como quem diz: ‘é isso que quero'" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Simone Tebet (MDB-MS) tomou posse na manhã desta quinta-feira (5) como ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula (PT) e reconheceu ter sim divergências na pauta econômica em relação ao presidente e o PT.

Segundo a ministra, ela própria alertou Lula sobre este aspecto ao ser convidada para assumir o ministério. "A minha surpresa foi dupla. Primeiro porque fui escolhida para ser ministra, com um convite especial do presidente. E segundo porque fui parar justamente em uma pauta em que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes, estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica", disse.

Tebet confirmou a história veiculada pela imprensa sobre o convite para chefiar a pasta. Lula entregou a ela um envelope oferecendo a pasta. "Ele disse para mim: ‘não abra agora, passe o Natal tranquilo com a família e na segunda-feira nós conversamos’. E na segunda vez em que ele puxou o assunto eu falei: ‘presidente, agora fiquei curiosa’. Na hora em que eu abri o envelope estava lá: Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, ‘mas presidente, nesta pauta nós temos divergências’, ele simplesmente me ignorou, como quem diz: ‘é isso que eu quero, porque sou um presidente democrata’. Um presidente democrata não quer apenas os iguais. Quer os diferentes, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos”.

Tebet vai compor o time de quatro ministros da área econômica do governo Lula, junto com Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio). “O time da economia vai fazer a diferença e vai fazer com que esse governo dê certo, apresentando as propostas certas para não faltar orçamento e dinheiro para as políticas públicas a serem desempenhadas pela Soninha [Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas], pela Marina [Silva, ministra do Meio Ambiente, pela Nísia [Trindade, ministra da Saúde], pela Cida [Gonçalves, ministra das Mulheres], pela Daniela [do Waguinho, ministra do Turismo], pela Luciana [Santos, ministra da Ciência e Tecnologia], pela Anielle [Franco, ministra da Igualdade Racial], pelas nossas ministras e ministros”.

"Imaginem a minha responsabilidade, e também honra, de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da Esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem aquele da chave do cofre na mão. Estar ao lado da Esther [Dweck], ministra de Gestão. Seremos quatro, um quarteto a favor do Brasil", afirmou.

O Ministério do Planejamento e Orçamento, segundo Tebet, é “uma das pastas mais importantes, relevantes do nosso governo. É o ministério que trata do futuro, mas também do presente. O Orçamento brasileiro está direta e indiretamente presente na vida de todos os quase 210 milhões de brasileiros e brasileiras. O Planejamento fala do futuro do Brasil que queremos ser”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.