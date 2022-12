Bilhete de Lula convenceu Tebet a aceitar o Planejamento

Nome de Tebet foi cotado para o Desenvolvimento Social e Meio Ambiente, que ficaram com Wellington Dias e Marina Silva, respectivamente edit

247 - Após longas discussões sobre qual seria seu destino no próximo governo, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi convencida a aceitar o Ministério do Planejamento por meio de um bilhete assinado à próprio punho pelo presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo relato de Vera Rosa, do Estado de S. Paulo.

O desejo de Tebet era ser ministra do Desenvolvimento Social, mas a pasta acabou ficando com o petista Wellington Dias por ser o "coração" do governo e abrigar o Bolsa Família, principal vitrine do PT.

Foi oferecido à senadora, então, o Ministério do Meio Ambiente, mas ela disse que somente aceitaria se a ex-ministra Marina Silva recusasse o convite de voltar ao cargo. Marina, no entanto, quer assumir novamente a pasta.

Tebet ficou de novo à deriva, mas a definição sobre seu futuro veio após uma viagem com Lula. Ela aceitou acompanhá-lo no voo de Brasília a São Paulo, na tarde de sexta-feira (23).

Durante o trajeto, que levou uma hora e meia, Lula falou sobre temas variados, mas não fez convite para outro ministério. Pouco antes do desembarque, porém, entregou a ela um envelope com um bilhete e pediu: “não abra agora. Primeiro, comemore o Natal com sua família”.

Ela não esperou tanto tempo para ler o bilhete, mas abriu o envelope somente após se despedir de Lula. Dentro, a mensagem: "peço que você aceite o Ministério do Planejamento".

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), havia sondado Tebet para saber sua posição em relação ao posto de ministra do Planejamento. A senadora recusou a oferta, destacando que é liberal e que não compartilha de muitas ideias do PT na economia.

Todavia, Tebet não resistiu ao bilhete de Lula e aceitou assumir o Planejamento.

