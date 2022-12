Tebet aceita convite e será ministra do Planejamento

Informação foi confirmada pelo futuro ministro Alexandre Padilha a Marcelo Auler, repórter do Brasil 247 em Brasília edit

247 - Após longas discussões sobre qual seria seu papel no novo governo, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) aceitou o convite e será ministra do Planejamento do governo Lula (PT).

A informação foi confirmada pelo futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), em conversa com jornalistas, entre eles Marcelo Auler, repórter do Brasil 247 em Brasília. O convite a Tebet foi feito na sexta-feira (23).

Tebet deve se encontrar com o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no hotel onde ele está hospedado na capital federal para acertar detalhes de sua nomeação.

"Ela vai manter os programas todos que já estão no ministério. Não se falou de bancos [públicos], mas os detalhes ainda não foram dados. Além disso, vem a cota do MDB, que terá o Ministério de Cidades, provavelmente entregue a um deputado - não se sabe se será o José Priante - e terá o Ministério dos Transportes, que deverá ir para o senador Renan Filho", informou Auler.

Não há data definida ainda para que Lula anuncie os nomes dos 16 ministros que faltam.

