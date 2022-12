As forças militares não vão peitar o presidente Lula, diz Manoel Domingos

Na avaliação do historiador, “Lula saberá ser autoridade e irá comandar” edit

247 - O historiador Manoel Domingos, em entrevista à TV 247, disse que a sociedade não pode classificar os atos de bolsonaristas acampados em frente aos quartéis apenas como loucura. Ele define os atos antidemocráticos como um crime alongado que não está sendo combatido. O especialista ainda falou sobre sua expectativa pelo relacionamento entre o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e as Forças Armadas.

“Isso aí é a típica chama acesa do golpismo. Olhando de fora até faz-se gozação, acha aquilo ridículo, mas não é bem assim. Aquilo lá [acampamentos bolsonaristas antidemocráticos] é um desafio permanente à lei e à ordem. É um crime alongado e sem a devida repressão”, explicou.

Na avaliação do historiador, “Lula saberá ser autoridade e irá comandar”. “Acredito que Lula não permitirá isso. Ninguém pode desafiar a autoridade do presidente da República. Lula sabe ser autoridade. Ele aprendeu a ser autoridade. E eu tenho plena segurança de que ele exercerá a autoridade sobre as instituições de força. Elas não vão peitar o presidente. E essa brincadeira besta vai acabar. É uma brincadeira criminosa”, finaliza o historiador.

