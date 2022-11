Acampados em quartéis, apoidores mandam recados a Bolsonaro: "perdi emprego e mulher"

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas criticaram Jair Bolsonaro (PL) no Twitter. Há quase um mês, eleitores e militares que defendem o ocupante do Planalto iniciaram mobilizações manifestando apoio a ele, após a derrota no segundo turno turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com 50,9% dos votos e o seu adversário teve 49,1%.

"Me encontro a [sic] 30 dias parado na frente de quartéis. Cago na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus 2 filhos pequenos, perdi meu emprego e devo 2 mil ao meu primo", disse uma pessoa na rede social.

Um internauta escreveu: "Senhor presidente estou a 23 dias na frente do quartel general na minha cidade apenas esperando pela sua ação em definitivo, perdi meu emprego, meus familiares estão contra mim, mas não vou sair daqui porque eu amo essa nação".

Outro usuário postou: "perdi meu emprego, vendi meu carro e não tenho onde morar mas acho que vai valer a pena!! Minha bandeira não pode se render ao comunismo".

Ao longo do seu governo, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral atrapalham a gestão dele. Também defendeu a participação das Forças Armadas no resultado da eleição presidencial. Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de Bolsonaro tentar um golpe.

Na última terça-feira (22), o PL, partido de Bolsonaro, questionou, sem sucesso, o resultado do segundo turno da eleição presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou a legenda em R$ 22,9 milhões.

