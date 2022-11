Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar entregar pendrive sobre 'situação do Brasil' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que foi ao Catar entregar pendrives sobre a "situação do Brasil". Ele apareceu nas arquibancadas durante o jogo da seleção brasileira contra a Suíça, nesta segunda-feira (28), em partida válida pelo grupo G na Copa do Mundo, realizada no país do Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia.

"Nesses pendrives aqui tem videos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que vocês não creiam que aqui só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para vocês que a FIFA tem mais membros que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui", disse o parlamentar em vídeo.

O parlamentar criticou a oposição ao governo Bolsonaro. "A esquerda não está preocupada com a tua segurança nem com a economia", disse.

Enquanto o deputado está no Catar, apoiadores de Bolsonaro fizeram mobilizações em quartéis no Brasil pedindo um golpe e foram criticados por internautas nessa segunda-feira (28).

🚨GRAVE: Achando que brasileiro nasceu ontem, Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar para entregar as autoridades locais, pendrives em inglês, dizendo como está a situação do Brasil.



Ele foi visto ontem curtindo o jogo do Brasil. E sim, pendrives em 2022.pic.twitter.com/OMiszdsGgn — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2022

