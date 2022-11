Internautas criticam Eduardo Bolsonaro e apoiadores pró-golpe: 'clamam por uma ruptura institucional que não virá'

Usuários criticaram bolsonaristas que fizeram mobilizações em frente a quartéis pedindo um golpe no Brasil edit

247 - Internautas criticaram apoiadores de um golpe no País. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos alvos de usuários e a palavra "quartéis" ficou nesta segunda-feira (28) no trending topics (tópicos em tendência) do Twitter.

Segundo o jornalista George Marques, apoiadores de um golpe estão "clamando por uma ruptura institucional que não virá".

"Enquanto os golpistas tomam chuva em frente aos quartéis, Eduardo Bolsonaro assiste os jogos da Copa do Mundo no Catar", escreveu o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).

Outro usuário escreveu: "fiquem firmes nas portas dos quartéis, patriotários! Continuem tomando chuva, usando banheiro químico e dormindo em barracas! Eu vou ali curtir a Copa e tomar uma gelada, seus trouxas!".

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) disse que os apoiadores de um golpe "estão em frente aos quartéis fazendo papel de bobos!".

O jurista Marcelo Uchôa escreveu: "e os bobalhões golpistas que estão perdendo tempo bloqueando criminosamente estradas e passando vergonha na frente de quartéis enquanto o Eduardo Bolsonaro tá curtindo a vida no bem bom lá no Quatar?".

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS) postou: "Eduardo Bolsonaro manda recado aos idiotas golpistas que estão tomando chuva na frente dos quartéis: não desistam. Ele explica que precisou dar um pulinho ali no Qatar para ver a Copa, mas promete que volta logo, tá?".

"Isso que é gostar de pastar e comer capim", ironizou uma internauta.

Eduardo Bolsonaro curte jogo do Brasil contra a Suíça no Catar enquanto uma massa de teleguiados pega chuva na frente de quartéis clamando por uma ruptura institucional que não virá. pic.twitter.com/v1GRthJegl — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) November 28, 2022





Enquanto os golpistas tomam chuva em frente aos quartéis, Eduardo Bolsonaro assiste os jogos da Copa do Mundo no Catar. pic.twitter.com/CNwv04R5Fm — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) November 28, 2022

Fiquem firmes nas portas dos quartéis, patriotários! Continuem tomando chuva, usando banheiro químico e dormindo em barracas! Eu vou ali curtir a Copa e tomar uma gelada, SEUS TROUXAS! 🤣🤡 pic.twitter.com/Ojz9GI3srI — @cesarcalejon (@cesarcalejon1) November 28, 2022

Enquanto o clã Bolsonaro curte e luta pela manutenção dos seus privilégios, alguns estão em frente aos quartéis fazendo papel de bobos! pic.twitter.com/un7LM0yrMm — Zarattini (@CarlosZarattini) November 28, 2022

E os bobalhões golpistas que estão perdendo tempo bloqueando criminosamente estradas e passando vergonha na frente de quartéis enquanto o Eduardo Bolsonaro tá curtindo a vida no bem bom lá no Quatar? pic.twitter.com/EWioXSD6Xm — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) November 28, 2022

Eduardo Bolsonaro manda recado aos idiotas golpistas que estão tomando chuva na frente dos quartéis: não desistam. Ele explica que precisou dar um pulinho ali no Qatar para ver a Copa, mas promete que volta logo, tá? — Bohn Gass (@BohnGass) November 28, 2022

Eduardo Bolsonaro tá lá no Catar, hospedado em hotel de luxo, assistindo os jogos do Brasil de camarote e os gadotários na frente dos quartéis tomando chuva, comendo marmita e usando banheiro químico.



Isso que é gostar de pastar e comer capim. — Flávia Maynarte 🔺 ☭ (@Flaviamaynarte) November 28, 2022

