Eduardo Bolsonaro aproveita copa no Catar enquanto apoiadores pedem golpe nos quartéis (vídeo)

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi flagrado nesta segunda-feira (28) no estádio estádio 974, no Catar, durante a partida entre Brasil e Suíça pela primeira fase da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que manifestantes bolsonaristas promovem bloqueios ilegais e realizam manifestações golpistas em frente aos quartéis pela não aceitação da vitoria do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

A viagem do parlamentar foi revelada de forma inesperada durante uma transmissão ao vivo do youtuber Casimiro na internet, com imagens geradas pela Fifa. Nas imagens, Eduardo e a mulher, Heloísa, aparecem junto a torcedores brasileiros no estádio. O parlamentar trajava a camisa amarela da seleção brasileira que foi apropriada por militantes bolsonaristas e da extrema direita.

A revelação da viagem de Eduardo Bolsonaro para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catarprovocou forte reação nas redes sociais.

GRAVÍSSIMO: Eduardo Bolsonaro e sua conje são flagrados no Catar curtindo jogo na copa, enquanto os patriotas estão na porta dos quartéis debaixo de chuva, sol, insolação e leptospirose 😭😭😭😭 pic.twitter.com/CmJv7RxTjk — Jairme (@jairmearrependi) November 28, 2022





O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar pic.twitter.com/9gqde6WS3E November 28, 2022

E os bobalhões golpistas que estão perdendo tempo bloqueando criminosamente estradas e passando vergonha na frente de quartéis enquanto o Eduardo Bolsonaro tá curtindo a vida no bem bom lá no Quatar? pic.twitter.com/EWioXSD6Xm — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) November 28, 2022

Vai lá trouxa, pega chuva e fica marchando igual um maluco na frente de quartel enquanto o comandante de vocês curte a copa no Catar no oba-oba — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) November 28, 2022

GENTE ONDE É QUE FICA ESSE QUARTEL QUE O EDUARDO BOLSONARO TÁ? pic.twitter.com/AwH4aeD2Yf — tesoureiro (@tesoureiros) November 28, 2022

