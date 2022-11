“Brasil terá responsabilidade fiscal com metas sociais”, diz Reginaldo Lopes

Líder da bancada do PT na Câmara defende que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, fiquem fora do teto de gastos edit

247 - Em entrevista à TV 247, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) falou sobre a PEC da Transição e destacou a necessidade de excluir o Bolsa Família do teto de gastos para que o país possa atingir suas metas sociais de combate à pobreza e à fome.

"Nós precisamos excepcionalizar alguns investimentos - eu vou chamar de investimento, porque o Bolsa Família é investimento. Então, nesse sentido, eu defendo que, por princípio, seja nas regras fiscais atuais ou nas futuras, deveríamos tirar o programa de transferência de renda das leis (de responsabilidade fiscal)", afirmou o líder da bancada do PT na Câmara.

"É como se fosse a combinação e a modernização de um país que tem responsabilidade fiscal, mas dá previsibilidade, sustentabilidade a esse modelo de responsabilidade fiscal, que traz para a lei as metas sociais. E a meta social mais nobre é não deixar nenhum brasileiro sem um pedaço da sua riqueza. Porque o Bolsa Família é você distribuir uma parte da riqueza do país com todos os brasileiros e as brasileiras", concluiu o deputado.

