PEC da Transição “não é um cheque em branco”, diz Paulo Pimenta

Proposta tem “endereço definido”: “saúde e educação, garantia do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, retomada das obras, habitação e infraestrutura”, diz ele edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), membro do grupo de infraestrutura da equipe de transição do novo mandato de Lula (PT), negou que a PEC da Transição seja um mero "cheque em branco" nas mãos do governo, informa o portal Metrópoles.

Na chegada à sede da equipe de transição em Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o deputado destacou: “Existem condições objetivas que não podem ser ignoradas em um novo governo. Existe um compromisso do presidente eleito e, o Bolsonaro também assumiu um compromisso de continuar com o auxílio a R$ 600. A PEC não é um cheque em branco.”

Pimenta acrescentou que a PEC tem "endereço bem definido": “A recomposição do orçamento na área da saúde e da educação, garantia do pagamento do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, nos termos em que os dois candidatos assumiram durante a campanha. Além da retomada das obras paradas, habitação e infraestrutura.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.