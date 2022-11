Equipe de transição de Lula tem 285 indicados sob coordenação de Geraldo Alckmin. Veja a lista

Apoie o 247

Por Marcos Mortari, Infomoney - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), designado coordenador do grupo de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já anunciou 285 nomes para compor a equipe de passagem de bastão após a vitória nas urnas, sobre Jair Bolsonaro (PL), em 30 de outubro.

Desde o dia 8 de novembro, quando assinou a portaria que instalou o gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, Alckmin já anunciou integrantes de 30 grupos técnicos, além dos nomes dos coordenadores da transição.

Os grupos técnicos estão sob a coordenação do ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), que foi o responsável pela organização do programa de governo da chapa Lula-Alckmin nestas eleições e que preside a Fundação Perseu Abramo.

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, é responsável pela coordenação de articulação política. Já o ex-deputado Floriano Pesaro (PSB), histórico aliado do vice-presidente eleito, é o coordenador executivo do grupo de transição.

O conselho político conta com representantes de todos os partidos que apoiaram a candidatura de Lula, seja integrando formalmente a coligação (casos de PT, PCdoB, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, PSB, Pros, Avante e Agir), seja embarcando na campanha no primeiro ou segundo turnos ou mesmo legendas que se alinharam ao novo governo somente após o resultado das urnas (casos de PSD e MDB).

Nos grupos técnicos, André Lara Resende e Pérsio Arida, pais do Plano Real, se juntarão a Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, e a Guilherme Mello, professor da Unicamp e integrante da Fundação Perseu Abramo, para comandar a área econômica.

A área de planejamento, orçamento e gestão terá Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia; o deputado federal Enio Verri (PT-PR); Esther Dweck, ex-secretária do Orçamento Federal e professora da UFRJ; e Guido Mantega, o mais longevo ministro da Fazenda da história do país e que também comandou o Ministério do Planejamento no governo Lula.

O grupo focado em indústria, comércio e serviços será formado por Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea; o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM); e Rafael Lucchesi, diretor-geral do Sesi Nacional e diretor-superintendente do Senai.

Já a equipe especializada em pequenas empresas será coordenada pelo deputado estadual André Ceciliano (PT-RJ), presidente da Assembleia Legislativa do Rio; Paulo Feldmann, professor da USP; Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae e presidente do Instituto Lula; e Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária.

O grupo de infraestrutura tem nomes como o do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), da ex-ministra Miriam Belchior (Planejamento, Orçamento e Gestão) e do economista Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator e uma das principais interfaces de Lula com o mercado financeiro durante a campanha.

Terceira colocada nas eleições presidenciais, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) comanda a área de assistência social, ao lado do deputado estadual André Quintão (PT-MG) e de Márcia Lopes e Tereza Campello, as duas ex-ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Já Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal eleito, e o ex-governador paulista Márcio França (PSB), que apoiaram o petista desde o primeiro turno, ficaram com a área de cidades e habitação, ao lado de mais nove membros, entre eles a ex-ministra Inês Magalhães e os prefeitos João Campos (PSB-PE), de Recife, e José Filippi (PT-SP), de Diadema.

A legislação que trata do processo de transição (Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002) prevê apenas 50 vagas para cargos comissionados no processo. Isso significa que a maioria dos anunciados para os trabalhos atuarão como voluntários, sem receber salário.

Confira todos os nomes anunciados:

Coordenação executiva

Floriano Pesaro

Coordenação de articulação política

Gleisi Hoffman

Coordenação de grupos técnicos

Aloizio Mercadante

Coordenação de organização da posse

Rosângela Silva (Janja)

Conselho político de transição

Antônio Brito (PSD)

Carlos Siqueira (PSB)

Daniel Tourinho (Agir)

Felipe Espírito Santo (Pros)

Guilherme Ítalo (Avante)

Jader Barbalho (MDB)

Jefferson Coriteac (Solidariedade)

José Luiz Penna (PV)

Juliano Medeiros (PSOL)

Luciana Santos (PCdoB)

Renan Calheiros (MDB)

Wesley Diógenes (Rede)

Wolney Queiroz (PDT)

GRUPOS TÉCNICOS

Agricultura, pecuária e abastecimento

Carlos Fávaro;

Evandro Gussi;

Joe Vale;

Katia Abreu;

Luiz Carlos Guedes;

Neri Geller;

Silvio Crestana;

Tatiana de Abreu Sá.

Assistência social

Simone Tebet;

André Quintão;

Márcia Lopes;

Tereza Campello.

Cidades

Ermínia Maricato;

Evanize Lopes Rodrigues;

Maria Fernanda Ramos Coelho;

Inês Magalhães;

Geraldo Magela;

Guilherme Boulos;

José de Filippi;

Márcio França;

Rodrigo Neves;

João Campos;

Nabil Bonduk.

Ciência, Tecnologia e Inovação

Alexandre Navarro;

André Leandro Magalhães;

Celso Pansera;

Ildeu de Castro Moreira;

Glaucius Oliva;

Ima Vieira;

Iraneide Soares da Silva;

Leoni Andrade;

Luis Manuel Rebello Fernandes;

Luiz Antônio Elias;

Ricardo Galvão;

Sergio Machado Resende.

Comunicações

Paulo Bernardo;

Cezar Alvarez;

Jorge Bittar;

Alessandra Orofino.

Comunicação social

André Janones;

Antonia Pelegrino;

Flavio Silva Gonçalves;

Florestan Fernandes Junior;

Helena Chagas;

Hélio Doyle;

João Brant;

Laurindo Leal Filho;

Manoela D’Ávila;

Otávio Costa;

Tereza Cruvinel;

Viviane Ferreira.

Cultura

Antônio Marinho;

Áurea Carolina;

Juca Ferreira;

Lucélia Santos;

Márcio Tavares;

Margareth Menezes.

Desenvolvimento Agrário

Célia Watanabe;

Elisangela Araújo;

Givanilson Porfírio da Silva;

João Grandão;

José Josivaldo Oliveira;

Luiz Henrique Gomes de Moura;

Maria Josana Lima Oliveira;

Miguel Rossetto;

Pedro Uczai;

Robervonia Nascimento;

Vanderlei Ziger.

Desenvolvimento Regional

Camilo Santana;

Esther Bemerguy;

Helder Barbalho;

Jonas Paulo Neves;

Otto Alencar;

Randolfe Rodrigues;

Raimunda Monteiro;

Tânia Bacellar.

Direitos Humanos

Maria do Rosário;

Emídio de Souza;

Maria Victoria Benevides;

Silvio Almeida;

Luiz Alberto Melchert;

Janaína Barbosa de Oliveira;

Rubens Linhares Mendonça Lopes.

– Subgrupo da Infância

Ariel de Castro Alves;

Maria Luiza Moura Oliveira;

Welington Pereira da Silva;

Isabela Henriques.

Economia

André Lara Resende;

Guilherme Mello;

Nelson Barbosa;

Pérsio Arida.

Educação

Andressa Pellanda;

Alexandre Scheiner;

Binho Marques;

Claudio Alex;

Heleno Araújo;

Henrique Paim;

Macaé Evaristo;

Maria Alice (“Neca”) Setúbal;

Paulo Gabriel;

Priscila Cruz;

Ricardo Marcelo Fonseca;

Rosa Neide;

Teresa Leitão;

Veveu Arruda.

Esporte

Ana Moser;

Edinho Silva;

Isabel Salgado*;

José Luiz Ferrarezi;

Marta Sobral;

Mizael Conrado;

Nádia Campeão;

Raí Souza Vieira Oliveira;

Verônica Silva Hipólito.

* A ex-jogadora de vôlei de praia Isabel Salgado morreu na madrugada desta quarta-feira (16), dois dias após ser indicada para participar do grupo de transição, aos 62 anos. Na terça, ela havia sido diagnosticada com uma bactéria no pulmão.

Igualdade Racial

Nilma Mino Gomes;

Givania Maria Silva;

Douglas Belchior;

Thiago Tobias;

Iêda Leal;

Preta Ferreira;

Martvs das Chagas.

Indústria, Comércio e Serviços

Germano Rigotto;

Jackson Schneider;

Rafael Lucchesi;

Marcelo Ramos.

– subgrupo das Pequenas Empresas

Paulo Okamoto;

Paulo Feldman;

Tatiana Conceição;

André Ceciliano.

Infraestrutura

Alexandre Silveira;

Fernandha Batista;

Gabriel Galípolo;

Maurício Muniz;

Miriam Belchior;

Paulo Pimenta;

Vinicius Marques;

Fernanda Batista;

Marcos Cavalcante.

Justiça e Segurança Pública

Andrei Passos Rodrigues;

Camila Nunes;

Carol Proner;

Cristiano Zanin;

Flavio Dino;

Gabriel Sampaio;

Jacqueline Sinhoretto;

Marcio Elias Rosa;

Marco Aurélio Carvalho;

Marivaldo Pereira;

Marta Machado;

Omar Aziz;

Paulo Teixeira;

Pierpaolo Cruz Bottini;

Sheila Carvalho;

Tamires Gomes Sampaio;

Wadih Damous.

Juventude

Bruna Chaves Brelaz;

Gabriel Medeiros de Miranda;

Jiberlândio Miranda Santana;

Kelly Santos Araújo;

Marcus Barão;

Nádia Beatriz Martins Garcia;

Nilson Florentino Junior;

Tiago Morbach;

Sabrina Santos.

Meio Ambiente

Carlos Minc;

Izabella Teixeira;

Jorge Viana;

José Carlos da Lima Costa;

Marilene Correia da Silva Freitas;

Marina Silva;

Pedro Ivo;

Silvana Vitorassi.

Minas e Energia

Anderson Adauto;

David Barcelar;

Fernando Ferro;

Giles Azevedo;

Guto Quintela;

Ícaro Chaves;

Jean Paul Prates;

Magda Chambriard;

Mauricio Tomasquin;

Nelson Hubner;

Robson Sebastião Formica;

William Nozaki.

Mulheres

Anielle Franco;

Roseli Faria;

Roberta Eugênio;

Maria Helena Guarezi;

Eleonora Menicucci;

Aparecida Gonçalves.

Pesca

Altemir Gregolin;

Antonia do Socorro Pena da Gama;

Carlos Alberto da Silva Leão;

Carlos Alberto Pinto dos Santos;

Cristiano Ramalho;

Ederson Pinto da Silva;

Flavia Lucena Fredou;

João Felipe Nogueira Mathias.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega;

Enio Verri;

Esther Duek;

Antonio Correio Lacerda.

Povos Originários

Ashaninka;

Celia Nunes Correia;

Celia Xakriaba;

Davi Yanomani;

João Pedro Gonçalves da Costa;

Joenia Wapichana;

Juliana Cardoso;

Marcio Meira;

Marivelton Baré;

Sonia Guajajara;

Tapir Iwalapiti.

Previdência Social

Alessandro Antonio Stefanutto;

Eduardo Fagnani;

Fabiano Silva;

Jane Berwanger;

José Pimentel;

Luiz Antonio Adriano da Silva.

Relações Exteriores

Aloysio Nunes Ferreira;

Aldo Faleiro;

Celso Amorim;

Cristovan Buarque;

Monica Valente;

Pedro Abramovay;

Romênio Pereira.

Saúde

Alexandre Padilha;

Arthur Chioro;

Humberto Costa;

José Gomes Temporão;

Fernando Pigatto;

Lucia Souto;

Ludhmila Hajjar;

Maria do Socorro de Souza;

Miguel Srougi;

Nísia Trindade Lima;

Regina Fátima Feio Barroso;

Roberto Kalil Filho.

Trabalho

Adilson Araújo;

André Calistre;

Clemente Lúcio;

Fausto Augusto Junior;

Laís Abramo;

Miguel Torres;

Patrícia Vieira Trópia;

Ricardo Patah;

Sandra Brandão;

Sergio Nobre.

Transparência, Integridade e Controle

Ailton Cardoso;

Claudia Aparecida Trindade;

Cleucio Santos Nunes;

Eugênio Aragão;

Jorge Messias;

Juliano José Breda;

Luiz Navarro;

Luiz Carlos Rocha;

Manoel Caetano Ferreira Filho;

Mauro Menezes;

Paulo Câmara;

Vania Vieira.

Turismo

Arialdo Pinho;

Carina Câmara;

Luiz Barreto,

Marcelo Freixo;

Veneziano Vital do Rego;

Marta Suplicy;

Orsine Oliveira Junior;

Chieko Aoki.

