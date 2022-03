"Deltan não tem lugar de fala para falar sobre injustiça", diz Cynara Menezes

Jornalista comenta a condenação do ex-procurador no STJ e prevê um futuro difícil para ele na política. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, disse que Deltan Dallagnol “não tem lugar de fala para falar em injustiça”, em referência aos comentários do ex-procurador após sua condenação no STJ que determina o pagamento de indenização ao ex-presidente Lula por conta do infame PowerPoint.

“A parte mais irônica dessa coisa toda é o Deltan Dallagnol falar em injustiça. Desculpa, Deltan, mas você não tem lugar de fala para falar em injustiça. O que vocês fizeram com o Lula foi uma sacanagem, um dos maiores escândalos judiciais da história do planeta”, disse.

Ela prevê que o caminho de Deltan na política não será nada fácil.

“Ele sabe que a carreira dele está destruída. A campanha dele já era. Vai ficar muito ruim para ele. Ele acha que vai sair disso como um herói, mas não vai, porque a maioria da população sabe a injustiça que eles fizeram com o Lula. Acredito que até entre os eleitores do Bolsonaro tenha gente que saiba que foi injustiça o que fizeram com o Lula”, completou.

