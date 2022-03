Condenado por goleada, Deltan culpa o “sistema”

"Essa é a reação do sistema, nua e crua", escreveu Deltan Dallagnol no Twitter, após ser derrotado no STJ edit

247 - O ex-procurador da Operação Lava Jato culpou o "sistema", após a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir, por 4 votos a 1, que ele deverá indenizar em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa da apresentação do PowerPoint em 2016.

"Depois de perder em 2 instâncias, Lula reverte julgamento do caso Powerpoint no STJ. Brasileiros, entendam: isso é o que acontece quando se luta contra a corrupção e a injustiça no BR. Essa é a reação do sistema, nua e crua. Lula sai impune e nós pagamos o preço da corrupção", escreveu ele no Twitter.

De acordo com a defesa do ex-presidente Lula, representada pelos advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin Martins, a determinação do STJ "um incentivo para que todo e qualquer cidadão combata o abuso de poder e o uso indevido das leis para atingir fins ilegítimos (lawfare)".

Quem ainda neste país terá coragem de fazer seu trabalho de investigar e punir criminosos poderosos e informar à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade? Quem vai querer sofrer esse tipo de represália? + — Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 22, 2022

