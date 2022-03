"Me preocupo demais com a segurança do Lula. Ele corre risco real", diz vereador do PT ameaçado por neonazistas em Porto Alegre

Apoie o 247

ICL

247 - Diante das ameaças de morte ao ex-presidente Lula, o vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT-RS), que também recebeu mensagens pedindo sua cabeça, alertou para a gravidade da questão da segurança do líder nas pesquisas de opinião. Radde coordena a Operação Bastardos Inglórios, um canal de denúncias, em parceria com a polícia, que visa identificar e combater a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul.

“Eu me preocupo demais com a segurança do Lula. Acho que ele corre risco real e grave”, disse Radde, em entrevista à TV 247.

“Nunca fui consultado pela campanha do Lula sobre isso. Acredito que ele tem uma equipe que pensa nessa situação, mas eu acredito que quanto menos ele sair e menos contato ele tiver, melhor vai ser nesse contexto que a gente está, em que a única questão que tem sobrado para esses bolsonaristas é a radicalização”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE