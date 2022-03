Nazistas marcam data para assassinar deputado Leonel Radde e Lula

Apoie o 247

Fórum - O vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) foi alvo de novas ameaças de morte feitas por neonazistas através de mensagens enviadas no número de WhatsApp de seu mandato.

Radde coordena a Operação Bastardos Inglórios, um canal de denúncias, em parceria com a polícia, que visa identificar e combater a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul.

Nas novas mensagens recebidas, os extremistas chegaram a dar uma data para a morte do vereador: dia 31 de outubro deste ano. "Sua morte está planejada, será dia 31 de outubro de 2022, 21h, no Rio Grande do Sul", diz uma das mensagens.

"Vamos te matar, seu lixo. Sua cara vai ficar cheia de balas", dizem os detratores, que prometem ainda matar o ex-presidente Lula (PT), a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e também o ativista do movimento negro Antonio Isupério, que já vou alvo de ameaças de grupos neonazistas em outras ocasiões.

31 DE OUTUBRO de 2022, 21H.

(O dia que Leonel Radde será morto segundo uma das ameças)



Além dessa, o Mandato Antifascista recebeu mais mensagens nos últimos dias. Foram enviadas para o nosso Whats e Telegram.

(+) pic.twitter.com/4thV9XMqDm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 23, 2022

