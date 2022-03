"Os supermercados vão derrotar Bolsonaro", diz Mario Vitor Santos

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em participação na TV 247, afirmou que o cenário econômico será decisivo na eleição presidencial deste ano. A afirmação encontra respaldo na última pesquisa Quaest , que mostra que 51% do eleitorado vê a economia como principal problema do país.

Para Mario Vitor Santos, “são os supermercados que vão derrotar o Bolsonaro, nem é o Lula”.

Ele lembrou da grave situação econômica da população, o que deve impactar fortemente a avaliação do governo Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a mesma pesquisa Quaest, 49% do eleitorado avalia negativamente o desempenho da atual gestão federal. “66 milhões de brasileiros estão inadimplentes, um terço disso é cartão de crédito, e 69% deste um terço é de dívida com quê? Consumo em mercado. Então o Bolsonaro precisa resolver o problema das pessoas. As pessoas reais não estão em boa situação econômica”.

