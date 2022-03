Sérgio Amadeu sobre caso Telegram: "o combate à desinformação e a Justiça saem fortalecidos"

Apoie o 247

247 - Professor da UFABC, Sérgio Amadeu comemorou na TV 247 a medida tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes contra o Telegram, que já apresentou efeitos práticos.Após Moraes bloquear a plataforma no Brasil, o CEO do Telegram, Pavel Durov, pediu desculpas pela "negligência" em não ter cumprido sete decisões judiciais determinadas pelo STF nos últimos meses e iniciou um processo de colaboração com a Justiça.

“Não acabou em pizza. A Justiça sai fortalecida, o combate à desinformação sai fortalecido”, disse.

Segundo Amadeu, se o Telegram cumprir tudo o que se comprometeu a fazer com a Justiça, será melhor que o WhatsApp. “Ele começou a assumir que tem condição de fazer uma série de ações em relação a grupos que usam o Telegram para disseminar desinformação. Ele inclusive tem como detectar robôs”.

