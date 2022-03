Fachin convida Telegram para programa contra notícias falsas

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) convidou o aplicativo russo de mensagens Telegram a participar de um programa de combate a notícias falsas no espaço virtual.

O convite enviado ao diretor-executivo Pavel Duvrov nesta terça-feira, 22, pede adesão da plataforma ao Programa de Enfrentamento à Desinformação, iniciativa lançada pela então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, em agosto de 2019.

"Essas parcerias, em associação com estratégias tendentes à redução dos efeitos nocivos da desinformação e à disseminação massiva de dados e informações oficiais, têm o sentido de preservar a integridade dos pleitos nacionais, mediante a identificação e o tratamento de comportamentos inautênticos e práticas comunicativas realizadas com descumprimento das balizas ditadas pelo ordenamento brasileiro", diz Fachin no documento divulgado na íntegra pelo TSE.

